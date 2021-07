De politiek commentatoren van De Nieuws BV op NPO Radio 1 staan eerst kort stil bij de aanslag op Peter R. de Vries. Peter Kee, onder meer parlementair journalist voor de talkshow Op1, vertelt dat zijn redactie een vergaderdag hield omdat er vanwege het EK geen uitzending was. Toen kwam het nieuws en dat bracht een schok teweeg, ook omdat sommige redacteuren De Vries persoonlijk goed kennen. Vervolgens kwam de opdracht om alsnog, binnen drie uur, een ingelaste uitzending van Op1 te maken.

Francisco van Jole vertelt desgevraagd dat De Vries een aantal malen op Joop heeft gepubliceerd en dat hij de journalist bewondert omdat deze karakter, ruggengraat, moed en een groot rechtvaardigheidsgevoel toont. Hij citeert instemmend burgemeester Femke Halsema die de misdaadjournalist “een zeldzame held” noemde.

Daarna gaat het gesprek over de coronacrisis en de rol van minister Hugo de Jonge. Peter Kee vertelt over zijn ervaringen met het QR-code toelatingsbeleid bij het uitgaan. “Naarmate de avond vordert merk je dat de controle minder streng wordt.” Kee wijst er op dat er weinig aandacht is voor de nadruk die De Jonge steeds legt op de eigen verantwoordelijkheid.

Van Jole haakt aan en zegt dat het Nederlandse beleid lijkt op het Engelse. Daar wordt de bestrijding van het virus inmiddels aan de individuele burger overgelaten door een minister van Volksgezondheid die een groot fan is van Ayn Rands libertaire roman Fountainhead. “Premier Rutte heeft dat boek op zijn nachtkastje liggen. Dat gaat juist over dat het collectief nooit iets mag opleggen aan het individu. Ieders eigen verantwoordelijkheid. Alleen weet niemand of je daarmee ook een virus kunt bestrijden.”

Daarna gaat het over het CDA en de draai die de partij heeft gemaakt ten opzichte van de boeren. Van Jole stelt dat conservatief zijn betekent dat je zo lang mogelijk de nieuwe werkelijkheid van je afduwt. “Nu zie je dat het voortschrijdend inzicht ook bij het CDA komt.” Volgens hem kan dat omdat de boze boeren zijn overgelopen naar andere partijen als FvD en BBB. “Daar hoeven ze dus geen rekening meer mee te houden.”