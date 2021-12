Wenen huilt om slachtoffers corona

Zondagavond zijn in Wenen tienduizenden mensen de straat op gegaan, om degenen te herdenken die aan Covid-19 zijn overleden. Onder het motto #YesWeCare werden door de hele binnenstad kaarsjes op straat aangestoken.

Deelnemers aan de herdenking zeiden behalve stil te staan bij de vele levens die de pandemie heeft gekost, ook een tegengeluid te willen laten horen aan de vele antivax-demonstraties in Oostenrijk. ‘De antivaxxers vertegenwoordigen niet de bevolking,’ aldus enkele aanwezigen. ‘We zijn blij dat er vandaag zoveel mensen zijn gekomen, dat is een goed teken.’

Het idee voor de lichtjesparade ontstond pas zo’n anderhalve week geleden toen gebruikers op sociale media zich uitspraken tegen de haat en negativiteit die uitgaat van de vele demonstraties tegen de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne. Als thema werd een “Lichtermeer”, oftewel een zee van licht gekozen. Een verwijzing naar een grote protestmars uit 1993 tegen vreemdelingenhaat. Aan die demonstratie deden destijds 300.000 mensen mee.

De organisatoren van de nieuwe Lichtermeer verwachtten vooraf niet zoveel deelnemers als in 1993: ‘Maar het zou mooi zijn als er meer dan 13.000 komen’, ruwweg het aantal Oostenrijkers dat aan corona is overleden. Op die manier kon voor elk slachtoffer een kaars worden gebrand. Uiteindelijk waren er zondagavond in Wenen zo’n dertigduizend mensen op de been. Alle deelnemers droegen mondkapjes en hielden afstand van elkaar.

After so many weekends of tens of thousands of anti-vaxxers protesting in the streets of Vienna, tonight, tens of thousands are illuminating the city to remember those who’ve died and suffered in this pandemic. #YesWeCare pic.twitter.com/nS5IFULV0T

— Denise Hruby (@nisnis) December 19, 2021