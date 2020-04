Wereldwijde oversterfte: zeker 25.000 doden bleven onder de radar

Officieel zijn er tot nu toe wereldwijd ruim 178.000 mensen overleden aan Covid-19. In werkelijkheid ligt het aantal overlijdens een stuk hoger. In tal van landen is er sprake van een significante ‘oversterfte’: er gaan nu elke week veel meer mensen dood dan in een ‘normale’ week.

Omdat er nog altijd niet veel getest wordt, blijven veel coronadoden buiten beeld. Daarnaast overlijden er vermoedelijk meer mensen aan andere aandoeningen, omdat ze niet worden behandeld. Begin deze maand waarschuwden cardiologen al dat veel hartpatiënten het ziekenhuis mijden uit vrees voor corona.

Op basis van de cijfers uit elf landen, waaronder Nederland, schat The New York Times dat er zo de afgelopen maand ten minste 25.000 doden extra zijn gevallen.

This is important: @jwf825 and @atmccann @nytimes show how much excess deaths are occurring due to COVID. Deaths are up markedly above expected. COVID is real; these are not deaths that would have otherwise occurred. Incredible piece of reporting. https://t.co/fT5JSkXiVH pic.twitter.com/k0yhk2l6Nt — Vincent Rajkumar (@VincentRK) April 21, 2020

De cijfers van de krant zijn schokkend. Zo noteerden de autoriteiten in Jakarta 84 coronadoden in maart, maar werden er vorige maand wel meer dan duizend mensen ‘extra’ begraven in de Indonesische hoofdstad.

In de meeste Europese landen ligt het aantal doden 20 tot 30 procent hoger dan voorheen. In Parijs overleden er twee keer zoveel mensen als normaal, in New York vier keer zoveel. Ook in Nederland meldt het CBS al enkele weken dat het aantal sterfgevallen fors hoger ligt. Zo overleden er van 6 tot en met 12 april ongeveer vijfduizend Nederlanders. Eerder dit jaar lag dat gemiddelde nog op iets meer dan 3.100 per week.