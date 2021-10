Werkelijke aantal covid-doden ligt drie keer zo hoog

Volgens de officiële cijfers zijn er wereldwijd zo’n 4,8 miljoen mensen overleden aan covid-19. Omdat veel landen niet alle slachtoffers van de pandemie in kaart brengen, is het werkelijke aantal vermoedelijk ruim drie keer hoger. Dat valt op te maken uit de World Mortality Dataset waarmee onderzoekers Ariel Karlinsky en Dmitry Kobak de oversterfte in kaart brengen.

The Economist, die zich op de cijfers uit deze dataset baseert, komt zo uit op 16 miljoen doden door corona. Het weekblad houdt wel een slag om de arm, maar stelt dat het met 95 procent zekerheid valt vast te stellen dat het werkelijke aantal doden tussen de 9,9 miljoen en 18,6 miljoen ligt.

Het grote verschil tussen de officiële cijfers en het werkelijke aantal doden is het gevolg van het feit dat veel mensen zich niet laten testen. Dat probleem deed zich in Nederland aan het begin van de pandemie ook voor door een gebrek aan testen.

Kijken naar de oversterfte om het totale aantal coronadoden vast te stellen is niet ideaal, erkent The Economist. Zo overlijden er ook meer mensen die door de drukte in de ziekenhuizen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. En er sterven mensen met covid-19 die anders ongeveer op hetzelfde moment waren doodgegaan.

Daar staat tegenover dat andere sterfgevallen door de coronamaatregelen juist zijn voorkomen. Zo was er afgelopen winter geen griepgolf en door de lockdowns was er ook veel minder luchtvervuiling.

Ook de World Mortality Dataset is niet perfect, schrijft The Guardian. Zo ontbreken in het overzicht bijna alle landen in Afrika en veel landen in Azië. Een van de landen die niet regelmatig gegevens deelt, is India. Sommige onderzoekers vermoeden dat daar wel 4 miljoen mensen zijn overleden aan covid – bijna evenveel mensen als er volgens de officiële cijfers wereldwijd zijn gestorven aan corona.