Werkloosheidscijfers schieten omhoog

Door de coronacrisis is de werkloosheid flink opgelopen in april. Er werden 74.000 nieuwe WW-uitkeringen aangevraagd. In maart waren dat er nog 38.000, blijkt uit cijfers van het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie nam het aantal werkloosheidsuitkeringen in alle sectoren toe.

De sterkste stijging zien we bij de schoonmaakbranche (+91%), uitzendbedrijven (+87%), detailhandel (+69%), cultuur (+67%) en de horeca en catering (+60%). In de maand maart nam de WW vooral toe bij uitzendbedrijven, horeca en catering en cultuur.

Jongeren tussen de 15 en 25 worden het hardst geraakt door de crisis. NRC Handelsblad schrijft dat ook laagopgeleiden bovengemiddeld vaak de dupe zijn. Voor beide groepen geldt dat ze vaker een flexibel contract hebben. Jongeren werken daarnaast vaak in zwaar getroffen sectoren als de horeca.

Hoewel de stijging van het aantal WW-uitkeringen ongekend snel gaat, had het nog veel erger kunnen zijn, verklaart Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV, tegenover RTL Z. De Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW) van het kabinet heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven hun werknemers (nog) niet hebben ontslagen.

“We zijn ervan overtuigd dat de NOW-regeling de pijn heeft verzacht”, zegt hij. “De stijging van het aantal WW-aanvragen had veel hoger uit kunnen pakken. Het gaat nu vaak om flexkrachten, oproepkrachten en uitzendkrachten. Bedrijven hebben wel moeite gedaan om hun vaste krachten te houden.”

De kans is groot dat daar verandering in komt. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft aangekondigd dat de boete voor het ontslaan van personeel verdwijnt. Dat maakt het een stuk makkelijker voor bedrijven die nu aan het overheidsinfuus liggen, om werknemers op straat te zetten.

Volgens het UWV waren er eerder deze maand al 121.000 werkgevers die een beroep hadden gedaan op de NOW. Samen hebben zij 1,8 miljoen werknemers in dienst.

