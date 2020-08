Werknemers slachterij gedwongen te liegen over coronarisico’s

Werknemers van slachterij Van Rooi Meat uit Helmond zijn bang ontslagen te worden als ze zich houden aan de door de overheid voorgeschreven regels om het coronavirus in te dammen. Ze moeten formulieren onjuist invullen en werken door met klachten die wijzen op mogelijke besmetting. Dat onthult de NOS op basis van onderzoek en gesprekken met slachthuismedewerkers. In de slachthuizen werken voornamelijk arbeidsmigranten die voor inkomen en verblijf direct afhankelijk zijn van hun werkgever.

Een aantal werknemers verklaart dat ze de instructie kregen om te liegen. Ze zeggen dat een leidinggevende van het bedrijf hun opdroeg bij de vraag of ze ziek zijn ‘nee’ aan te kruisen op gezondheidsverklaringen, die dagelijks moeten worden ingevuld. Sommigen vulden uit eigen beweging de gezondheidsverklaring verkeerd in, uit vrees dat ze bij klachten nooit meer terug hoefden te komen.

Bij Van Rooi, die vorig jaar 35 miljoen euro winst maakte, werken 1700 mensen. Volgens klokkenluiders worden coronaregels met voeten getreden. In mei moest de slachterij twee weken dicht omdat de GGD er een uitbraak van het virus constateerde, nadat er een steekproef was gehouden. Medewerkers vertellen aan de NOS dat het bedrijf de uitslag van een eerdere steekproef heeft gemanipuleerd door werknemers die in gezamenlijke huisvesting verblijven die dag opdracht te geven niet op het werk te verschijnen. De GGD geeft tegenover de NOS toe dat er iets mis was: “De steekproef bleek niet representatief en daar baalden we van”, zegt Ellis Jeurissen, directeur van GGD Brabant-Zuidoost. “Maar we hebben het bedrijf daarop aangesproken en daarna een tweede steekproef uitgevoerd.”

Het bedrijf wordt door de GGD van tevoren gewaarschuwd als er een controle komt. De gezondheidsdienst zegt dat te doen “op basis van vertrouwen”. Ook andere controlediensten kondigen inspecties van slachterijen vooraf aan. De voorzitter van de Veiligheidsregio is zo geschrokken van de onthulling dat hij Van Rooi heeft laten weten dat er onaangekondigde controles gehouden zullen worden.

Het bedrijf ontkent de beschuldigingen. Zo zouden volgens de directeur de regels altijd even streng nageleefd worden: “We hebben een dertigtal marshalls opgeleid om mensen te corrigeren.”

Uit de onthulling van de NOS wordt duidelijk dat de gezondheidsdienst GGD geen zicht heeft op de situatie bij de slachterij:

Volgens een woordvoerder is er sinds 15 juni weliswaar niemand meer positief getest die zegt te werken bij Van Rooi Meat, maar weet de GGD niet zeker of er überhaupt wel werknemers van het bedrijf getest worden. Ook blijkt het bij de GGD niet bekend hoeveel medewerkers op gezondheidsverklaringen zeggen dat ze klachten hebben. Die informatie wordt om privacy-redenen niet gedeeld door Van Rooi Meat.

NRC beschrijft de notoire overtredingen in de vleessector:

Een dag nadat minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) de vleessector opriep om zich aan de wet te houden, moest de Vion-slachterij in Apeldoorn dicht. Bij een politiecontrole bleek dat in meer dan de helft van de aangehouden busjes te veel mensen zaten; alle busjes waren onderweg naar de Vion-fabriek in Apeldoorn.

In binnen- en buitenland zijn slachterijen brandhaarden van het virus. Zo moest de Duitse vleesfabriek Tönnies in Gütersloh een maand dicht nadat er 1400 werknemers besmet bleken. Ook het dorp waar de fabriek is gevestigd werd van de buitenwereld afgegrendeld.