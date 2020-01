Westerse burgers geëvacueerd uit met coronavirus besmet gebied

Nu de Chinese overheid vreest dat de besmetting met het coronavirus zich sneller zal verspreiden, er al 2700 gevallen bekend zijn en er inmiddels 80 mensen zijn overleden, beginnen Westerse landen hun burgers uit het getroffen gebied te evacueren.

Frankrijk repatrieert staatsburgers die de besmette stad Wuhan willen verlaten. De evacués worden vervolgens twee weken in quarantaine gehouden om te achterhalen of ze het virus hebben opgelopen. Ook Australië is begonnen met evacuatie. Japan heeft 560 burgers weggehaald en de Amerikanen brengen het personeel van hun consulaat en enkele burgers in veiligheid. Duitsland overweegt tot evacuatie over te gaan, evenals Groot-Brittannië en Rusland.

RTL Nieuws meldt dat het kabinet nog onderzoekt of er een evacuatie op gang komt:

In Nederland wordt er ook over maatregelen gesproken. Virusexperts adviseren minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag wat hij moet doen om te voorkomen dat het nieuwe coronavirus uit China ook in Nederland om zich heen grijpt. De bezorgdheid over het virus is gegroeid. Bruins bespreekt het advies morgen aan het eind van de middag, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Dan wordt duidelijk of er nieuwe maatregelen worden genomen.

Frankrijk, waar inmiddels drie besmettingsgevallen zijn vastgesteld, toont zich het actiefst in de aanpak van de dreigende crisis. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft zondag een Chinese Nieuwjaarsparade afgelast. Dat is gedaan in overleg met en op verzoek van de Chinese gemeenschap in de Franse hoofdstad. Ook in Bordeaux zijn de festiviteiten niet doorgegaan.

#Coronavirus #précaution La communauté chinoise de Paris a décidé d’annuler les festivités prévues aujourd’hui place de la République pour le #NouvelAnchinois. — Paris (@Paris) January 26, 2020

Autofabrikant Peugueot heeft personeel teruggehaald uit Wuhan en op vliegveld Charles de Gaulle is een team van tientallen medici neergestreken die passagiers controleren op mogelijke besmetting met het gevreesde virus. Ook in Australië worden vliegtuigen aan inspecties onderworpen.

Chinese burgers mogen de stad Wuhan juist niet verlaten. Al het niet-noodzakelijke verkeer is van de weg gehaald om verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens de burgemeester hadden vijf miljoen inwoners de stad al verlaten voordat de maatregelen van kracht werden. In Wuhan wonen meer dan tien miljoen mensen.