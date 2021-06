Wetenschappers barsten in huilen uit bij aanschouwen gevolgen klimaatcrisis

Geen video? Klik hier.

Mensen komen niet vaak voor in de documentaires van sir David Attenborough maar in zijn nieuwste Breaking Boundaries: The Science of Our Planet zijn enkele exemplaren te zien die gedrag vertonen dat zelden in het openbaar wordt waargenomen. De vermaarde Britse documentairemaker bekijkt met wetenschappers de gevolgen van de klimaatcrisis. Enkelen van hen wordt het teveel als ze aan het publiek duidelijk proberen te maken wat ze meemaken. Zo is er prof Terry Hughes, expert op het gebied van koraalriffen, die vertelt hoe in 2016, 2017 en 2020 werd waargenomen hoe grote delen van het Great Barrier Reef voor de kust van Australië werden verwoest door bleken als gevolg van temperatuurverandering. Hij moest de vernietiging in kaart brengen en zegt “Het is werk waarvan ik hoopte dat ik het nooit had hoeven doen want het is werkelijk zeer confronterend.” Daarna worden zijn woorden overspoeld door een stroom tranen die losbarst.

Ook dr. Daniella Teixeira, een bioloog die gespecialiseerd is in zeldzame soorten kaketoes, wordt het teveel als ze door de verwoestingen loopt die zijn aangericht door hevige bosbranden die als gevolg van klimaatverandering op grote schaal woeden in Australische natuurgebieden. Ze ziet het verkoolde nest van een stel kaketoes, vogels die ze ‘persoonlijk’ kent en constateert dat de nesten die bescherming bieden tegen roofdieren geen bescherming boden tegen het vuur. Op Kangaroo Island leeft een ondersoort van de bruine raafkaketoe die ernstig in het voortbestaan bedreigd wordt. Natuurbeschermers trachten het uitsterven van de soort te voorkomen.

Bijna reddeloos verloren is het sleutelbegrip in de documentaire die gebaseerd is op het onderzoek van de Zweedse prof Johan Rockström. Hij bestudeert de zogeheten kantelpunten in de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Gebeurtenissen die een versneld dominoeffect tot gevolg hebben waardoor veranderingen zich plots in een veel hoger tempo voltrekken. Het zijn dergelijke kantelpunten die onherstelbare verwoestingen aanrichten en Attenborough laat zien dat we dergelijke punten naderen. Kenmerk is dat ze lang onopgemerkt blijven, zoals een aanstormende trein. Het is nu nog mogelijk ze te ontwijken maar de tijd dringt met de dag. Of de catastrofes zich gaan voltrekken is geen gevolg van het lot maar van menselijke keuzes. De ecologische systemen die de planeet Aarde de afgelopen 10.000 jaar stabiel hebben gehouden, staan op het punt vernietigd te worden door de mens, maakt de documentaire duidelijk.

IJslagen en oceaanstromingen zijn aan het veranderen. Als die veranderingen een bepaald niveau bereiken zijn ze niet alleen onomkeerbaar maar zullen ze in rap tempo tal van andere veranderingen in gang zetten dan wel versnellen. Als de CO2 uitstoot niet voldoende verminderd wordt zijn die veranderingen onafwendbaar, legt The Guardian uit.