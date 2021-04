Wetenschappers creëren hybride aap-mens-embryo

Een team van Amerikaanse en Chinese wetenschappers is er voor het eerst in geslaagd embryo’s te maken die bestaan uit cellen van zowel mensen als apen. De wetenschappers delen hun werk in het wetenschappelijke tijdschrift Cell. De hybride-embryo’s worden niet door alle vakgenoten even goed ontvangen.

Het doel van de embryo’s is een nieuwe manier vinden om organen te ontwikkelen voor mensen die een transplantatie nodig hebben. ‘Een van de grote problemen in de medische wereld, is dat de vraag veel groter is dan het aanbod’ zegt professor Juan Carlos Izpisua Belmonte, een van de onderzoekers. Ook zijn collega Insoo Hyun ziet weinig ethische problemen met de hybrides, omdat ze een ‘verheven, humanitair doel’ dienen.

In de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten, wordt al enige tijd geëxperimenteerd met het injecteren van menselijke stemcellen in schapen- en varkenembryo’s, om te zien of dat uiteindelijk leidt tot bruikbare organen voor menselijke ontvangers. Vooralsnog zonder het gewenste resultaat en dus besloten Belmonte en een team van collega’s in de VS en China het over een andere boeg te gooien: geen schapen en varkens, maar makaken die genetisch veel dichter bij de mens staan. Al na slechts één dag konden de onderzoekers menselijke cellen detecteren in 132 embryo’s. Die hebben ze uiteindelijk 19 dagen kunnen bestuderen.

Wetenschapper Kirstin Matthews van het Rice University Baker Institute is een van de vakgenoten die de ontwikkeling met argusogen bekijkt. ‘Mijn eerste vraag is: Waarom?’, zegt ze. ‘Ik denk dat het publiek verontrust zal zijn, en dat ben ik ook, dat we gewoon maar verdergaan met dit soort wetenschap zonder eerst een goede discussie te voeren over wat wel en niet toelaatbaar is.’

Desondanks is Belmonte enthousiast over de ontdekking. Volgens hem biedt het resultaat aanleiding om het kweken van organen over een nieuwe boeg te gooien. Ook stellen deze experimenten wetenschappers mogelijk in staat nieuwe inzichten op te doen over vroege menselijke ontwikkeling, veroudering en onderliggende oorzaken van kanker en andere ziektes.

Dergelijke hybride embryo’s hebben overigens een naam: chimaera, afgeleid van het mythologische vuurspuwende wezen dat was samengesteld uit een leeuw, een geit en een slang. ‘Het is niet ons doel een nieuw organisme, een monster te creëren,’ zegt Belmonte. ‘We willen simpelweg begrijpen hoe cellen van verschillende organismen op elkaar reageren.’