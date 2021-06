Wetenschappers en Jan Terlouw: maak vlees duurder

Vijftig wetenschappers roepen het volgende kabinet op om vlees duurder te maken. “Dat is goed voor Nederland, de boeren, het klimaat en de volksgezondheid”, schrijven zij in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. Ook D66-coryfee Jan Terlouw ondertekende de oproep.

Alleen door de prijs van vlees te verhogen kan de doelstelling uit het klimaatakkoord – 40 procent minder vlees eten – worden gehaald, stellen de opstellers van de brief. Zij bepleiten daarom een hogere belasting op vlees, en in ruil daarvoor een lagere btw op groenten, fruit en vleesvervangers.

De vleestaks zou ongeveer 20 cent per ons moeten bedragen. “Een geleidelijke invoering – een prijsstijging met bijvoorbeeld 1 tot 3 procent per jaar – geeft de landbouwsector en consumenten de mogelijkheid om te wennen aan de nieuwe prijzen.”

De wetenschappers pleiten er ook voor om een deel van de opbrengsten vleestaks te gebruiken om de inkomensverschillen niet groter te laten worden. “De koopkracht kan gecompenseerd worden door gerichte compensatie van huishoudens met een laag inkomen via belastingen of toeslagen.”

Ook moet een deel van het geld naar boeren die daarmee “milieu-, natuur-, klimaat- en diervriendelijke maatregelen” kunnen nemen.

cc-foto: Free-Photos