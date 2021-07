Wetenschappers: loslaten maatregelen is gevaarlijk experiment

Het laten oplopen van het aantal coronabesmettingen is gevaarlijk. Dat schrijven meer dan honderd wetenschappers in een brief die is gepubliceerd in The Lancet. “Door besmettingen tijdens de zomer toe te staan, creëer je een reservoir van infecties”, waarschuwen zij. “Als de scholen en universiteiten in de herfst weer opengaan, zullen de besmettingen waarschijnlijk nog sneller plaatsvinden.” Daarmee neemt ook de kans toe dat bijvoorbeeld klassen naar huis moeten worden gestuurd.

De wetenschappers reageren met hun brief op de voorgenomen versoepelingen later deze maand in het Verenigd Koninkrijk, maar hun argumenten zijn ook van toepassing op de situatie in Nederland. Hier besloot het kabinet om vrijwel alle anti-coronamaatregelen een kleine twee weken geleden af te schaffen. Sindsdien is het aantal infecties geëxplodeerd, met name onder jongeren die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn.

De opstellers van de brief noemen het toestaan van grote aantallen besmettingen “niet ethisch en niet logisch”. Het loslaten van de anti-coronamaatregelen is volgens hen een “gevaarlijk experiment”. “Gelet op de besmettelijkheid van de Delta-variant zal de exponentiële groei vermoedelijk doorgaan tot er miljoenen mensen zijn besmet.”

Zij wijzen op de langetermijneffecten van een coronabesmetting, zoals long covid. “De persoonlijke en economische gevolgen kunnen nog decennia nadreunen.” Met name mensen die al financiële of gezondheidsproblemen hebben, zullen hard worden geraakt door een nieuwe golf besmettingen, menen de wetenschappers.

Ook vragen ze aandacht voor het ontstaan van nieuwe varianten die de vaccins kunnen omzeilen. Door het virus rond te laten gaan, neemt de kans daarop toe. “Hoewel vaccins kunnen worden aangepast, kost dat tijd en geld.”