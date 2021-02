Wetenschappers ontdekken leven op onwaarschijnlijkste plek op aarde

Geen video? Klik hier.

Wetenschappers die onderzoek doen op Antarctica hebben bij toeval levensvormen ontdekt op een van de meest onwaarschijnlijke plekken op de planeet. De ontdekking werd gedaan toen getracht werd een bodemmonster te nemen van de zee in het zuidpoolgebied. Onder de 900 meter dikke ijslaag van Filchner-Ronne, het op een na grootste ijsplateau ter wereld, zagen de onderzoekers van de British Antarctic Survey tot hun verrassing sponsachtige dieren en andere onbekende wezens. De dieren leven bij -2 graden op een plek die honderden kilometers is verwijderd van open water, waar sterke stromen staan en waar nooit daglicht komt. Vermoed wordt dat ze zich voeden met bijvoorbeeld dood plankton maar dat moet dan van minstens 260 kilometer verderop naar het leefgebied gedreven zijn. Hun bestaan toornt aan de bestaande opvattingen over waar leven mogelijk is.

De dieren zijn zogeheten filtervoeders en leven op rotsen. Een deel van hen ziet er sponsachtig uit. Of het om nieuwe soorten gaat is nog onduidelijk net zoals het vooralsnog een raadsel is hoe de dieren op die plek weten te overleven. De wetenschappers zullen wellicht ook haast moeten maken om dat te achterhalen omdat gevreesd wordt dat de oprukkende klimaatverandering het leven op die diepte snel kan vernietigen.