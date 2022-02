Wetenschappers staken podcast uit protest tegen lakse houding Spotify

De makers van de populaire wetenschapspodcast Science Vs maken geen nieuwe afleveringen meer uit protest tegen het beleid van Spotify. De wetenschappers noemen de houding van de streamingdienst een “klap in het gezicht”. Wendy Zukerman en Blythe Terrell zeggen in een open brief aan Spotify dat het bedrijf heel weinig gedaan heeft om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Ze doelen daarmee op Joe Rogan, een vechtsporter die exclusief voor Spotify een populaire podcast maakt en daarvoor naar verluidt minstens 100 miljoen dollar ontvangt.

Rogan ontvangt in zijn show gasten die onzin verkopen over vaccins en legt hen daarbij geen strobreed in de weg. Noch voorziet hij zijn luisteraars van een kritisch tegengeluid op de zogeheten kwakdenkers die fabeltjes vertellen en bijvoorbeeld beweren dat de vaccins een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Dat laatste was voor rockster Neil Young reden zijn muziek uit de bibliotheek van de dienst te laten verwijderen. De Verenigde Staten kampt met een grote groep vaccinweigeraars die de praatjes uit shows van Rogan niet zien als een gevaarlijke vorm van amusement maar die voor waar aannemen.

“De steun van Spotify voor de podcast van Joe Rogan voelt als een klap in het gezicht. Rogans programma laat zijn publiek achter met een vertekend en onjuist beeld van de Covid-19 vaccins en Spotify heeft daar weinig tegen gedaan. Totdat Spotify krachtiger methodes hanteert om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan zullen wij geen afleveringen van Scince Vs meer maken, behalve dan afleveringen om de desinformatie die Spotify tegen te gaan.”

Science Vs editor @blytheterrell and I just sent this email to the CEO of Spotify. pic.twitter.com/aAmZnkA1uU — Wendy Zukerman (@wendyzuk) January 31, 2022

Rogan heeft excuses aangeboden voor zijn handelen en zegt dat hij nu “meer verschillende” visies wil laten horen. Wat er op wijst dat hij het probleem nog niet helemaal doorziet.

cc-foto: Will C Fry