Wetenschappers vinden 25.000 gedumpte vaten met giftig DDT op bodem oceaan

Amerikaanse wetenschappers hebben een schokkende ontdekking gedaan voor de kust van Californië. Op de bodem van de oceaan liggen 25.000 vaten met het uiterst giftige bestrijdingsmiddel DDT en ander zwaar chemisch afval. De vaten zijn daar jarenlang gedumpt door bedrijven. Een deel ervan is aan het lekken geraakt. Onderzoekers zien daarin een mogelijke oorzaak voor de schrikbarende toename van kanker onder zeeleeuwen voor de kust.

In 2011 ontdekte een wetenschapper met een onderwater drone de eerste vaten op zo’n 20 kilometer voor de kust van Los Angeles. Nu zijn onderzoekers erin geslaagd de omvang van het probleem in kaart te brengen. Het blijkt te gaan om een enorme vuilnisbelt die een gebied ruim twee keer zo groot als Nationaal Park De Hoge Veluwe beslaat. Ze spreken van een tikkende tijdbom die enorme gevolgen kan hebben voor de dieren in de oceaan en de mensen die hen consumeren. Zwemmers lopen niet direct risico omdat DDT niet oplost in water. De vaten zijn er gedumpt in de jaren ’40’, ’50 en ’60. Vermoedelijk is dat gebeurd door een bedrijf dat het bestrijdingsmiddel produceerde om ‘goedkoop’ van het afval af te komen. DDT werd in de jaren zeventig verboden vanwege de verwoestende effecten op het milieu.

My god—over 25,000 drums of@toxic waste found dumped on the ocean floor off coast of California. The number of drums laced with the pesticide DDT far exceeded expectations. “It was hard to wrap my head around the density”. And they are likely leaking. 🧵https://t.co/LgBBuF094o pic.twitter.com/4pDWDxZ60w

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 28, 2021