Wetenschappers: volgende virusvariant kan weer veel dodelijker zijn

Wetenschappers waarschuwen dat een volgende variant van het coronavirus weer veel ziekmakender en dodelijker kan zijn dan Omikron. “Het idee dat virusvarianten milder blijven worden is verkeerd”, zegt hoogleraar Lawrence Young van Warwick University in The Observer.

“Mensen lijken te denken dat er een lineaire evolutie is van het virus, van Alfa naar Beta naar Delta naar Omikron”, maar die gedachtegang is verkeerd legt Young uit. Omikron stamt niet af van Delta, maar komt van een compleet andere aftakking van het virus. Vermoedelijk is Omikron ontstaan bij dieren of bij een mens met een immuunstoornis, bijvoorbeeld als gevolg van een onbehandelde hiv-infectie.

“Omdat we niet weten van welk deel van de stamboom van het virus de nieuwe variant gaat komen, weten we ook niet hoe ziekmakend de nieuwe mutatie zal zijn”, aldus Mark Woolhouse van de universiteit van Edinburgh.

In het Verenigd Koninkrijk is er een geval vastgesteld van Deltakron: een combinatie van Omikron en Delta. Het vermoeden bestaat dat de patiënt tegelijkertijd met beide virusvarianten besmet is geraakt. Vervolgens zijn de virussen gercombineerd tot Deltakron.

Wetenschappers maken zich daar vooralsnog weinig zorgen over, onder meer omdat Deltakron vooralsnog extreem zeldzaam is. Daar komt bij dat een recombinant niet automatisch de gevaarlijkste elementen van de eerdere virusstammen overneemt.