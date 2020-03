WHO: Covid-19-uitbraak is pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft Covid-19 uitgeroepen tot een pandemie. Andere deskundigen meenden al langer dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor dat predicaat in aanmerking kwam. Een pandemie is een epidemie die wereldwijd toeslaat. Er zijn meer dan 120.000 infecties vastgesteld in ten minste 114 landen.

“Dit is de eerste pandemie die wordt veroorzaakt door een coronavirus”, aldus Tedros Ghebreyesus, secretaris-generaal van de WHO. “In de afgelopen twee weken is het aantal besmettingen met Covid-19 buiten China verdertienvoudigd en het aantal getroffen landen is verdrievoudigd.” De WHO-baas verwacht dat het aantal infecties en doden de komende dagen en weken verder zal stijgen.

"Describing the situation as a pandemic does not change WHO’s assessment of the threat posed by this #coronavirus. It doesn’t change what WHO is doing, and it doesn’t change what countries should do"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Met name in Italië is de nood op dit moment hoog. Woensdag werd bekend dat er in dat land 2.312 vastgestelde infecties bijkwamen. Dat is de grootste stijging sinds de eerste melding op 20 februari. In totaal zijn er nu bijna 12.500 geregistreerde besmettingen in Italië.

