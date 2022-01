WHO-directeur voorspelt einde coronapandemie in Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt er rekening mee dat de coronapandemie in Europa aan het uitdoven is. Dat zegt WHO-directeur Europa Hans Kluge. De dominante Omikron-variant zorgt er mogelijk voor dat Covid-19 zich verder ontwikkelt in een beheersbare endemische ziekte, zoals de griep.

Kluge denkt dat rond maart van dit jaar, ongeveer zestig procent van de Europeanen een Omikron-besmetting heeft doorgemaakt. De immuniteit als gevolg van die besmettingen en de vaccinatiegraad, zorgen er vervolgens voor dat Covid-19 zo goed als van het continent verdwijnt. Die komt dan vermoedelijk aan het einde van het jaar terug, maar in veel mildere vorm.

De voorspellingen zijn gebaseerd op het ziektebeeld zoals dat nu van Omikron bekend is. Deze variant zorgt weliswaar voor meer besmettingen, maar de gevolgen ervan zjn vele malen milder dan bij de voorgangers zoals Delta. Dat is goed te zien aan de ziekenhuisopnames. Die lopen hard terug, terwijl de besmettingscijfers explosief stijgen. Kluge houdt wat betreft zijn positieve toekomstbeeld nog wel een slag om de arm. Volgens hem blijft het belangrijk uitermate voorzichtig te zijn: ‘Dit virus heeft ons meer dan eens verrast.’