WHO: draag een mondkapje bij kerstfeest

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert om een mondkapje te dragen tijdens kerstfeesten. Ook drukt de organisatie Europeanen op het hart om afstand te bewaren. “Het voelt misschien ongemakkelijk om een masker te dragen en afstand te houden als je met vrienden of familie bent, maar het levert een significante bijdrage aan het veilig houden van iedereen.”

Volgens de WHO kan de kerstvakantie zorgen voor extra verspreiding van het coronavirus, omdat mensen van alle leeftijden dan samenkomen voor de kerstviering en Oud en Nieuw. In het woensdag gepubliceerde advies oppert de WHO om de festiviteiten buiten te organiseren, “als dat mogelijk is”. Hetzelfde adviseert de WHO voor religieuze bijeenkomsten. Woensdag kondigden de katholieke kerken in Nederland aan dat ze de publieke viering van Kerstavond dit jaar schrappen.

Met Kerst mogen Nederlanders drie mensen van buiten het eigen huishouden uitnodigen. Tijdens de rest van de lockdown mag je maximaal twee mensen thuis ontvangen. Het kabinet ontraadt daarnaast reizen naar het buitenland. De WHO is met name bezorgd over skivakanties. Die speelden eerder dit jaar een belangrijke rol bij de verspreiding van het coronavirus in Noord-Europa.