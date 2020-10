WHO: Europa maakt een potje van contactonderzoek

Terwijl het kabinet de bevolking dinsdagavond tijdens een ‘persmoment’ weer eens voor de allerlaatste keer gaat waarschuwen, roept de Ier Mike Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie Europese landen op om meer maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

“We zien dat de ziekte wijdverspreid is”, zei Ryan maandagavond over Europa. Op dit moment is Europa goed voor 46 procent van alle vastgestelde coronabesmettingen en bijna een derde van alle coronadoden. “We lopen in Europa nu achter het virus aan. We moeten dus versnellen.”

Ryan maakt zich onder meer zorgen over het gebrekkige bron- en contactonderzoek in Europa. Dat zorgt ervoor dat de autoriteiten geen goed zicht hebben op de verspreiding van het virus. Hij verwacht dat verscheidene Europese landen de komende weken in lockdown moeten.

De Ier zag wel een lichtpuntje. Veel Europese landen hebben de ziekenhuiscapaciteit voor de opvang van coronapatiënten de afgelopen maanden vergroot. Ook blijft het aantal coronadoden nog relatief laag.