WHO: Europa moet alert blijven voor snelle tweede coronapiek

Landen die het aantal coronabesmettingen zien afnemen, moeten niet alleen bezorgd zijn over een tweede golf over een aantal maanden, maar ook over een tweede besmettingspiek die al veel eerder kan plaatsvinden. Dat zei Mike Ryan, de Ierse arts die hoofddirecteur is van het WHO Health Emergency Programma, maandag tijdens een persbijeenkomst.

“We kunnen er niet vanuit gaan dat het aantal ziektegevallen blijft afnemen omdat dat nu het geval is”, verklaarde Ryan na een vraag van een Spaanse journalist. “Het aantal gevallen kan elk moment weer omhoog schieten. We kunnen een tweede piek krijgen in de eerste golf. Dat is ook gebeurd bij pandemieën in het verleden, zoals bij de Spaanse griep in 1919. Landen in Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië moeten daarom maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het aantal gevallen blijft dalen.”

Ryan maakt zich ook zorgen om een tweede golf die tijdens het reguliere griepseizoen valt. “Dat maakt de bestrijding een stuk complexer”, waarschuwde hij. De vrees is dat twee gelijktijdige luchtwegziektes zullen zorgen voor een nog grotere belasting voor ziekenhuizen.