WHO kijkt naar opzettelijk besmetten gezonde jongeren voor vaccintest

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO overlegt maandag over de mogelijkheid om jonge, gezonde volwassenen te besmetten met het coronavirus, meldt The Guardian. Op die manier is het mogelijk om sneller vast te stellen of nieuwe vaccins werken.

Het testen van nieuwe vaccins is tijdrovend. Zelfs als er tienduizenden mensen worden ingeënt, duurt het nog maanden voordat er voldoende proefpersonen een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Zo ontwikkelde Moderna zijn coronavaccin in januari in twee dagen, maar duurde het tot half november tot het bedrijf de resultaten van de vaccintest bekend kon maken. Door vrijwilligers expres te besmetten, kan de duur van het onderzoek worden bekort.

Het expres besmetten van proefpersonen met corona is omstreden. Er zijn weliswaar enkele middelen die ervoor kunnen zorgen dat sars-cov-2 minder ernstig verloopt, maar een middel waardoor patiënten van de ziekte genezen is er nog niet.

Zelfs nu er enkele vaccins zijn waarvan bewezen is dat ze werken, kan het nog steeds de moeite lonen om mensen expres te besmetten voor een vaccintest, stellen voorstanders, zoals de ngo 1DaySooner.

“Met de vaccins die Pfizer, Moderna en AstraZeneca volgend jaar produceren, kan slechts een derde van de mensheid worden ingeënt”, stelt 1DaySooner. “De meeste van die vaccins gaan bovendien naar rijke landen. Nieuwe vaccintesten kunnen ervoor zorgen dat er sneller genoeg vaccins zijn voor de hele wereld.”