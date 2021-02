WHO: Oxford-vaccin is geschikt voor 65-plussers

De vaccindeskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concluderen dat de inenting van AstraZeneca ook geschikt is voor 65-plussers. Daarover waren twijfels ontstaan, omdat de farmaceut te weinig onderzoeksgegevens had over de werkzaamheid bij ouderen.

Duitsland besloot daarom eind vorige maand om het vaccin dat is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Oxford, daarom alleen in te zetten voor mensen jonger dan 65 jaar. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde om de inenting alleen te gebruiken bij mensen tussen de 60 en 64 jaar. En in België werd besloten om de inenting niet te geven aan 55-plussers.

De lidstaten van de Europese Unie hebben massaal ingezet op het Oxford-vaccin, dat aanmerkelijk goedkoper is dan de vaccins van Pfizer en Moderna.