WHO: pandemie zal in 2022 eindigen

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, stelt dat 2022 het jaar wordt waarin er een einde aan de pandemie komt. Dat verklaarde hij tijdens de laatste briefing van het jaar over de strijd tegen het virus. Tedros stelt dat er inmiddels al veel bekend is over het virus en dat de middelen er zijn om het te bestrijden. Zo is de voorraad aangemaakte vaccins inmiddels voldoende om de hele wereldbevolking van bescherming te voorzien en boosters te geven aan kwetsbare delen van de bevolking in het eerste kwartaal van 2022.

Het grote probleem is de juiste en effectieve inzet van de middelen. “Tenzij we de hele wereld vaccineren kunnen we deze pandemie niet tot een einde brengen.” Dat past bij het credo dat de WHO al langer hanteert: de hele wereld is pas beschermd als iedereen op de planeet beschermd is. Hij riep op tot meer wereldwijde solidariteit.

“Ik maak me wel zorgen of we voldoende uithoudingsvermogen hebben om de pandemie tot een einde te brengen,” stelt Maria Van Kerkhove, die bestrijding van het virus leidt. “Ik geloof dat we het kunnen.” De WHO waarschuwt dat vaccins die de farmaceutische industrie nu tegen de omikron-variant aan het ontwikkelen is misschien niet effectief zullen zijn tegen andere varianten. De organisatie zou het liefste zien dat eerst door de WHO wordt bepaald op welke variant de industrie zich moet richten om zo effectief mogelijk te zijn, een strategie die gevolgd wordt bij griep, schrijft Politico.