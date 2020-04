WHO slaat terug naar Trump en Beiroet ‘veiliger dan VS’

De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft Donald Trump een veeg uit de pan gegeven. De Amerikaanse president dreigde dinsdag de Amerikaanse financiële bijdrage aan de WHO in te houden omdat die organisatie volgens hem te verwijten valt dat het coronavirus zo om zich heen kon grijpen. Dat viel niet in goede aarde bij de WHO.

Dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat alleen eendracht het virus kan verslaan en dat het dus niet de tijd is om van de pandemie een politiek spelletje te maken. Rechtstreeks aan Trump gericht zei de WHO-baas: ‘De focus moet liggen op het redden van hun levens. Politiseer de coronacrisis niet als je niet nog meer lijkzakken wil.’

Op dit moment zijn in de Verenigde Staten ruim 435.000 besmettingsgevallen bekend. 14.865 Amerikanen zijn tot nu toe aan het virus overleden. In een poging de aandacht van zijn eigen lakse houding ten opzichte van het bestrijden van het virus af te leiden, doet Trump zijn uiterste best zo veel mogelijk anderen de schuld te geven. Van de Democratische partij tot zelfs Barack Obama die bij zijn afscheid slecht werkende tests zou hebben achtergelaten voor het virus dat toen nog niet eens bestond. Dinsdag ging het beschuldigende vingertje dus richting de WHO.

Ondertussen zijn Amerikanen die zich over de grens bevinden niet zo happig om terug te keren naar de Verenigde Staten, juist vanwege de erbarmelijke aanpak van het virus door de regering-Trump en het mede daardoor hoge sterftecijfer. Meerdere Amerikaanse staatsburgers die momenteel in Libanon verblijven, hebben een repatriëringsvlucht naar de VS geweigerd, zo blijkt uit een verslag van CNN. De Amerikanen laten weten dat het veiliger is in Beiroet dan in de Verenigde Staten.

Bronnen: HLN, CNN / cc-foto: Gage Skidmore