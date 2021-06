WHO waarschuwt Europa voor dramatische herfst

Covid-19 lijkt in vrijwel heel Europa op zijn retour: besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterfgevallen dalen in rap tempo. Volgens de WHO is er echter alle reden om waakzaam te blijven en de teugels niet al te veel te laten vieren. Het beëindigen van de lockdowns en het oppakken van het sociale leven, biedt kansen aan de uiterst besmettelijke Delta-variant om genadeloos toe te slaan.

Een jaar geleden rond deze tijd leek het coronavirus ook aan de verliezende hand te zijn. Dat leidde ertoe dat veel mensen de al dan niet intelligente lockdown ontvluchtten en op zomervakantie gingen. Het resultaat was dat met name jongeren variaties van het virus mee terug naar huis namen, waar de rest van de bevolking getroffen werd door een verwoestende tweede golf in de herfst en winter van 2020.

Hans Kluge, Europees regiodirecteur van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarschuwt nu voor een soortgelijk scenario aan het eind van dit jaar. Met name de Delta-variant van het virus, voorheen de Indiase variant, baart zorgen. Hoewel die mutatie in Europa nog niet de overhand heeft, rukt hij snel op. De mutatie is besmettelijker, agressiever en de aanwijzingen stapelen zich op dat het opgebouwde immuunsystemen weet te omzeilen. Dat houdt dus in dat mensen die al eerder besmet zijn geweest, of gevaccineerd zijn, niet zonder meer beschermd zijn tegen Delta.

Het vaccinatietempo in Europa ligt inmiddels hoog. Over het hele continent heeft ten minste 30 procent van de bevolking een eerste prik gehad, zo’n 17 procent is volledig gevaccineerd. Die aantallen zijn echter bij lange na niet genoeg om bescherming te bieden tegen een nieuwe opleving. Kluge dringt er dan ook bij mensen die per se op reis willen deze zomer op aan voorzichtig te zijn en vooral zoveel mogelijk de coronamaatregelen in acht te nemen. Oftewel: ‘Gebruik je gezond verstand en breng deze breekbare vooruitgang niet in gevaar. Was je handen, houd afstand, kies voor de buitenlucht en draag een mondkapje’.

Beeld: Een jaar geleden trokken mensen massaal naar de kust voor verkoeling van de zomerse temperaturen / ANP