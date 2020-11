WHO waarschuwt ‘te laks’ Europa voor derde corona-golf begin 2021

De speciale gezant voor het coronavirus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor de uitbraak van een derde golf aan besmettingen in het begin van 2021. David Nabarro stelt dat de golf een gevolg is van de lakse houding van Europese regeringen die afgelopen zomer na de eerste golf getreuzeld hebben met het op orde brengen van de noodzakelijke infrastructuur. “Nu zitten we in de tweede golf. Als ze de benodigde infrastructuur niet opbouwen hebben we begin volgend jaar de derde golf,” verklaart Nabarro in een interview met de Zwitserse Solothurner Zeitung.

De gezant wijst er op dat de Europese landen hadden kunnen leren van Azië. “Men moet snel reageren op het virus, stevig en doortastend. Zeker in het begin als het virus zich nog maar langzaam verspreidt binnen verschillende gemeenschappen. Als je halfslachtig reageert, wordt het probleem alleen maar groter.”

In vrijwel heel Europa stijgt het aantal besmettingen verontrustend terwijl Aziatische landen er in slagen het virus onder controle te houden. Het RIVM meldde zondag 5407 nieuwe besmettingen terwijl Japan – met een bevolking van 120 miljoen, zeven keer zoveel inwoners als Nederland – zaterdag 2596 nieuwe besmettingen telde. Zuid-Korea, een land met 51 miljoen mensen, telde 386 nieuwe gevallen.

Nabarro constateert dat de bevolking van de Aziatische landen veel beter gemobiliseerd is in de strijd tegen het virus. “Mensen zijn zeer betrokken, ze passen hun gedrag aan zo aan dat het lastig wordt voor het virus.” De gezant noemt het massaal dragen van mondmaskers, afstand houden, handen wassen, in quarantaine gaan bij verschijnselen. “Ze beschermen de zwakste groepen.” Hij wijst er op dat in Azië de teugels ook niet te snel worden losgelaten en noemt de Europese reactie onvolledig omdat toen de cijfers in de zomer daalden niet lang genoeg gewacht werd met het terugdraaien van de maatregelen. “Je moet wachten tot de cijfers laag zijn en laag blijven.”

Ondertussen hebben landen in Azië het virus dusdanig onder controle dat er weer groepsvorming wordt toegestaan. Zo is in Zuid-Korea het uitgaansleven weer op gang gekomen en zijn de clubs open.

Ook de South China Morning Post constateert dat Europa het veel slechter doet dan Azië. Volgens de gezaghebbende krant weigeren Europese landen te leren van de Aziatische ervaringen of zijn ze daar simpelweg niet toe in staat. Waarom Europa het beleid niet aanpast blijft een raadsel. Een Britse viroloog sluit niet uit dat volhard wordt in het falende beleid omdat de autoriteiten geen gezichtsverlies willen lijden. Vooral de gebrekkige uitvoering van het bron- en contactonderzoek springt in het oog, terwijl dat volgens deskundigen de sleutel is tot de succesvolle bestrijding in bijvoorbeeld Taiwan en Zuid-Korea.

In Zuid-Korea gaan de autoriteiten rigoreus te werk om te achterhalen met wie een besmet persoon in contact is geweest. Adresboeken en belgegevens worden gevorderd, net als betaalgegevens en beelden van beveiligingscamera’s. Via sms wordt iedereen die in de buurt is geweest van een besmet persoon gewaarschuwd. Overigens zonder de identiteit van de patiënt prijs te geven. “De volledigheid van het bron- en contactonderzoek is essentieel,” verklaart Cho Sung-il, hoogleraar epidemiologie aan de universiteit van Seoul. “Vertrouwen op vrijwillige medewerking is niet voldoende.”

Volgens waarnemers staat de bescherming van de privacy in Europa de aanpak van het virus in de weg. Anderen wijzen er op dat de Europese bevolking wel op grote schaal meewerkt maar dat het de leiders van de landen ontbreekt aan doorzettingsvermogen. Een andere wetenschapper constateert dat het wellicht de Westerse arrogantie is die Europese landen ervan weerhoudt lessen uit Azië over te nemen. “Ze beschouwen zichzelf in alle opzichten als superieur, ook als het gaat om de bestrijding van ziektes.”

De Australische expert Peter Collignon waarschuwt dat de lockdown die nu in tal van Europese landen in een of andere vorm is doorgevoerd de cijfers op korte termijn wel omlaag brengt maar dat snel weer kunnen gaan stijgen na het intrekken maatregelen “tenzij ze al die andere zaken goed op orde hebben, zoals Korea, Taiwan, Singapore. Anders is alles voor niets geweest.”

Een Zwitserse deskundige merkt op dat de inzet van technologie veel minder goed verloopt in Europa, apps worden onvoldoende gebruikt en in sommige landen werken de autoriteiten zelfs nog met fax-apparaten. Effy Vayena, hoogleraar bio-ethiek aan het Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie, waarschuwt: “Als je naar Europa als geheel kijkt zie je dat er geen plan is. Er is geen strategie. Lockdowns zijn geen strategie. Gedeeltelijke lockdowns iedere twee, drie maanden zijn geen strategie. Het is geen duurzame aanpak, het is een desastreuze aanpak.”

cc-foto: Kai Schwerdt