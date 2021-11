WHO waarschuwt voor half miljoen nieuwe Europese coronadoden

Europa is op dit moment het epicentrum van de coronapandemie. Door het loslaten van de coronamaatregelen en de lage vaccinatiegraad in sommige Europese landen stijgt het aantal coronagevallen al weken.

“59 Procent van alle coronagevallen wereldwijd en 48 procent van alle coronadoden werden afgelopen week vastgesteld in Europa en Centraal-Azië”, aldus Hans Kluge, regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Vorige week werden er in de regio 24.000 nieuwe coronadoden gemeld – 12 procent meer dan een week eerder. “Als we op dit traject blijven, zouden we tegen 1 februari volgend jaar nog eens een half miljoen covid-19-sterfgevallen kunnen zien in Europa en Centraal-Azië”, waarschuwt Kluge.

Hij noemt de huidige situatie “alarmerend” en roept op tot actie. Kluge breekt een lans voor de inzet van mondkapjes. Het consequente gebruik daarvan kan veel slachtoffers schelen, meent hij. “Voorzorgsmaatregelen zijn geen inbreuk op de vrijheid van mensen, maar maken die vrijheid mogelijk.”

De WHO-directeur prijst daarnaast de effectiviteit van de coronavaccins. “De vaccins doen precies wat de bedoeling was: ze voorkomen ernstige ziekte en overlijden.”