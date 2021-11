WHO waarschuwt wereld: Omikron zet zorg verder onder druk

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich grote zorgen om de vermoedelijke besmettelijkheid van de nieuwe Omikron-variant. Die zou er niet zozeer voor zorgen dat mensen zieker worden dan bij eerdere varianten het geval is, maar doordat de mutatie zich vele malen sneller lijkt te verspreiden en mogelijk vaccins omzeilt, zet het zorgstelsels nog verder onder druk.

De WHO riep maandag alle 194 VN-lidstaten op de vaccinatiecampagnes voor het meest kwetsbare deel van de bevolking te versnellen. Ook wordt geadviseerd om voorbereidingen te treffen voor snel toenemende besmettingscijfers en ervoor te zorgen dat essentiële zorg gewaarborgd blijft.

Veel is nog onduidelijk over Omikron. Vooralsnog zijn er geen sterfgevallen bekend onder mensen die besmet zijn met de variant. Wetenschappers maken zich zorgen over het ongekende aantal spike-mutaties in Omikron, waardoor het afweersysteem in het menselijk lichaam mogelijk niet weet hoe het virus bestreden moet worden. Vaccinaties en eerdere besmettingen bieden vermoedelijk vele malen minder bescherming. Sinds de variant op 24 november in Zuid-Afrika werd ontdekt, zijn er Omikron-gevallen vastgesteld in Canada, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Israël, Hongkong en Australië. Ook in Nederland is de variant opgedoken. Bij ten minste dertien reizigers vanuit Zuid-Afrika werd Omikron aangetroffen.