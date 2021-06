Wie zeker denkt te weten wat nepnieuws is trapt er vaker in

Mensen die ervan overtuigd zijn dat ze goed in staat zijn om vast te stellen of iets nepnieuws is, trappen het vaakst in desinformatie. Dat blijkt althans uit een Amerikaans onderzoek waarover The Guardian bericht.

De onderzoekers vroegen ruim 8.000 Amerikanen om de betrouwbaarheid van enkele nieuwskoppen op Facebook te bepalen. Ook kregen de deelnemers aan het onderzoek de vraag voorgelegd of ze dachten dat ze goed waren in het herkennen van nepnieuws.

Degenen die het meest zeker waren van hun zaak, bleken in de praktijk de meeste moeite te hebben met het onderscheiden van juiste en onjuiste beweringen over de actualiteit. Ook bleken ze vaker websites te bezoeken die erom bekend staan dat ze nepnieuws of misleidende berichten verspreiden.

Omgekeerd blijkt dat mensen die langer nadenken over de websites die ze bezoeken en de verhalen die ze delen, minder vatbaar zijn voor de verleidingen van nepnieuws.

Mannen zijn ontvankelijker voor nepnieuws dan vrouwen, zo blijkt uit de studie. Volgens de onderzoekers hoeft dat niet te verbazen: mannen zijn sowieso vaker overtuigd van hun (al dan niet vermeende) capaciteiten dan vrouwen.

