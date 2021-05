Terwijl politiek Den Haag zich afvraagt wie er in het kabinet gaan zitten, vraagt Francisco van Jole zich af aan wie het oppositie voeren wordt overgelaten. Hij doet dat omdat Peter Kee er van overtuigd is dat PvdA en GroenLinks deel gaan nemen aan een nieuw kabinet. “Kijk maar naar de benoeming van Hamer tot informateur.” Van Jole ziet dat anders en gaat er nog steeds van uit dat de huidige coalitie wordt voortgezet. “Dat was immers de verkiezingsuitslag, alleen CDA verloor.”

Over het CDA gaat het ook want de puinhopen bij die partij blijven maar groeien. Nu is het weer partijprominent Sywert van Lienden die in opspraak komt vanwege schimmige deals met het ministerie van VWS. Kee legt fijntjes uit dat het nog lastig kan worden omdat het juist Pieter Omtzigt was die de talkshow-commentator naar voren schoof als reddende engel.

Daarnaast kraakt de Rekenkamer de financiën op het ministerie van Hugo de Jonge. Miljarden coronahulp zijn besteed zonder dat duidelijk is waar aan. Volgens Van Jole is dat onderdeel van de ruïnes van Rutte. “Het is op veel meer ministeries mis. Hij is de man van minder regels. Je ziet nu waar dat op uitdraait. Ik vermoed dat we nog maar het topje van de ijsberg zien.”