Wie het klimaat wil redden, kan beter oesters eten dan kreeft

De consumptie van schaaldieren leidt tot veel meer CO2-uitstoot dan het eten van schelpdieren. Dat blijkt uit een overzicht dat Varkens in Nood online heeft gezet ter gelegenheid van de Nationale Week Zonder Vlees.

Wie bij het eten rekening wil houden met het klimaat, kiest bij voorkeur plantaardig. Maar schelpdieren staan op een opmerkelijke tweede plaats – nog boven tofu en tempeh. Schaaldieren, zoals kreeft en krab, scoren juist weer erg slecht.

Dat komt vooral omdat de vangstmethode met sleepnetten veel brandstof verbruikt. Mosselen en oesters scoren juist opvallend goed en krijgen zelfs een 10. De productie levert per kilo een uitstoot van slechts 1,3kg CO2, dat is zelfs lager dan de uitstoot van een kilo plantaardige producten. Schelpdieren worden grotendeels gekweekt. De afstand tussen kwekerij en consument is relatief klein waardoor het transport weinig brandstof verbruikt. Daarnaast groeit er in de kwekerijen extra zeewier, dat juist CO2 opslaat.

Dat vlees eten slecht is voor het klimaat mag niet verbazen. Wel zijn er grote verschillen binnen de categorie vlees. Zo scoort rundvlees uit Zuid-Amerika het allerslechtst. “Een enkele kilo daarvan veroorzaakt een uitstoot van maar liefst 66 kg CO2, ongeveer evenveel uitstoot als 400 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine”, legt Varkens in Nood uit. De slechte score van rundvlees is onder meer het gevolg van de koeienscheten: daarbij komt veel van het krachtige broeikasgas methaan vrij.

Kip is vanuit klimaatoogpunt een stuk verstandiger. Bij de productie van een kilo kippenvlees komt omgerekend 6 kilo CO2 vrij. Dat is overigens nog altijd gemiddeld 2,2 kilo meer dan bij een kilo kaasschnitzels.

cc-foto: Patricia Alexandre