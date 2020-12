‘Wie met Kerst een kwetsbare wil zien, moet vanaf nu contacten beperken’

Mensen die van plan zijn tijdens Kerst tijd door te brengen met vrienden of familieleden die kwetsbaar zijn voor het coronavirus, moeten vanaf vandaag hun contacten met anderen zoveel mogelijk beperken. Dat adviseert het Ierse instituut voor de volksgezondheid burgers. “Het is niet voldoende daar later mee te beginnen.”

Kerst is nog slechts twee weken verwijderd en daarom worden burgers nu door de Ierse autoriteiten opgeroepen hun sociale contacten terug te dringen. Tony Holohan, de belangrijkste gezondheidsadviseur van de regering, zegt dat mensen vooruit moeten denken voor wat betreft Kerst. “Als we onze individuele verplaatsingen kunnen terugdringen en het aantal contacten de komende twee weken beperken dan verminderen we echt de kans dat we als individuen een besmetting veroorzaken in het huishouden waar we deel van uit maken tijdens de Kerstviering.”

De autoriteiten zijn vooral benauwd voor zogeheten intergenerationele besmettingen waarbij jongere bezoekers ouderen aansteken. Ook wordt mensen er op gewezen dat ze niet op corona-testen moeten vertrouwen als manier om hun kwetsbare familieleden te beschermen. Alle dinertjes met vrienden, bezoeken aan drukke plekken en dergelijke moeten uitgesteld worden tot na Kerst. “Denk goed na over wie je echt nog wil zien, beperk je activiteiten tot een zeer kleine kring met alleen personen die echt belangrijk voor je zijn,” aldus een functionaris in The Journal.

Het Nederlandse RIVM heeft ook richtlijnen voor de Kerstdagen maar daarin ontbreekt dit advies.

Kerstmuziek op straat in Ierland.

