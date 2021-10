Wie verspreiden het virus meer: ongevaccineerden of gevaccineerden?

In de Babylonische spraakverwarring die een van de bijwerkingen is van de pandemie, komt ook de opvallende vraag naar voren wie er eigenlijk een groter besmettingsgevaar vormt: de ongevaccineerden of de gevaccineerden. Het antwoord lijkt op het eerste gezicht eenvoudig maar de vraag gaat gepaard met een andere veronderstelling. Die luidt dat ongevaccineerden zich nu eenmaal moeten laten testen als ze toegang willen hebben tot bijvoorbeeld de horeca en gevaccineerden niet. Terwijl bij die laatste groep het virus door de afweer kan breken en ze toch besmet zijn, zonder het te weten want ze worden niet getest.

Omroep Gelderland legde de vraag aan drie deskundigen voor. Arts-microbioloog Bert Mulder van het CWZ in Nijmegen antwoordt dat de stelling in dit geval waar is. Ongevaccineerden zullen bij gelegenheden waar testen voor toegang een vereiste is minder waarschijnlijk mensen besmetten omdat ze nu eenmaal niet binnengelaten worden als de uitslag positief is. Als er besmettingen in zo’n situatie plaatsvindt, worden die waarschijnlijk veroorzaakt door gevaccineerden. Hij noemt als voorbeeld een kermis waar ondanks toegangsbeperking 50 bezoekers het virus opliepen. Maar hij zegt ook dat het geen argument tegen vaccinatie is, al wordt het door ongevaccineerden wel zo gebruikt.

Twee andere deskundigen leggen uit dat de probleemstelling verkeerd is. Het gaat er immers niet om wie besmet wordt maar wat de gevolgen daarvan zijn. Bij ongevaccineerden slaat het virus veel harder toe, verklaren de deskundigen tegen Omroep Gelderland.