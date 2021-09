Wie volgt Angela Merkel op?

Het wordt een ongekend spannende verkiezingsdag, zondag in Duitsland. Hoewel de SPD de afgelopen weken flink voor stond, zit de christendemocratische combinatie van CDU/CSU de sociaaldemocraten volgens de laatste polls weer op de hielen. Nooit eerder was de uitkomst zo onzeker, schrijft Deutsche Welle.

Uit een vrijdag gepubliceerde peiling van de Frankfurter Allgemeine blijkt dat het een nek-aan-nek-race wordt: terwijl de SPD onder leiding van Olaf Scholz zou kunnen rekenen op 26 procent van de stemmen, komt de CDU/CSU van Armin Laschet uit op 25 procent. Dat verschil valt binnen de foutmarge. De Grünen van Annalena Baerbock zouden 16 procent krijgen.

Laschet, die lange tijd dacht dat hij zijn partijgenote Angela Merkel eenvoudig zou kunnen opvolgen als bondskanselier, worstelt met de slechte peilingen. Vermoedelijk stevent zijn partij af op de slechtste verkiezingsuitslag ooit.

De CDU-leider probeert rechtse kiezers daarom in de laatste weken angst aan te jagen met verhalen over het ‘rode gevaar’. Tijdens een campagnebijeenkomst in München waarschuwde hij deze week dat buitenlandse inlichtingendiensten geen informatie meer aan Duitsland zouden willen verstrekken als het land straks geregeerd wordt door de SPD, de Grünen en de socialistische partij Die Linke.

Scholz benadrukte op hetzelfde moment tijdens een toespraak in Keulen juist het belang van respect – een belangrijk thema in zijn campagne. De SPD’er, die minister van Financiën is onder Merkel, wil het minimumloon én de belastingen voor de meest vermogende Duitsers verhogen. “In een land dat zo rijk is als Duitsland is het onacceptabel dat zoveel kinderen in armoede leven”, vindt hij.

Ook wil de SPD de uitstoot van auto’s terugdringen en een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur invoeren. Als het aan de sociaaldemocraten ligt, rijden er over negen jaar 15 miljoen elektrische auto’s in het land rond en wordt met de trein reizen binnen Europa goedkoper dan vliegen.

Merkel heeft zich lange tijd niet met de race om haar opvolging bemoeid. Vrijdag besloot ze zich toch uit te spreken voor haar partijgenoot. “Om Duitsland stabiel te houden moet Armin Laschet kanselier worden”, zei ze.

Laschet kreeg afgelopen week ook steun van Markus Söder, de veel populairdere CSU-leider die het volgens menigeen een stuk beter zou hebben gedaan in de campagne. “Zondag zullen we de SPD inhalen en de nummer één van Duitsland worden”, voorspelde hij.