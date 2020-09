Kernenergie is een serieuze optie voor Nederland, naast wind- en zonne-energie. Dat is de conclusie van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat na een onderzoeksrapport van ENCO, een adviesbureau gespecialiseerd in nucleaire energie. Volgens de onderzoekers is kernenergie niet duurder dan energie uit wind en zon.

Wiebes liet het onderzoek uitvoeren in opdracht van de Tweede Kamer. Volgens ENCO lijken de kosten van wind- en zonne-energie lager dan ze daadwerkelijk zijn, omdat onder meer aansluitkosten van windmolenparken en zonneweides en extra netwerkkosten niet worden meegenomen in de berekeningen. Volgens het kernenergie-adviesbureau is de prijs voor kernenergie vergelijkbaar wanneer die extra kosten wel worden meegerekend. De minister schrijft aan de Kamer dat “deze studie bevestigt dat voor CO2-vrij regelbaar vermogen na 2030 kernenergie een van de kosteneffectieve opties is”.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Vorige week nog werd bij de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van VVD, CDA, PVV en SGP aangenomen die het kabinet vroeg om te kijken hoe bedrijven overgehaald kunnen worden in kernenergie te investeren. Commerciële belangstelling blijft namelijk vooralsnog uit. Ook moet het kabinet in kaart brengen welke regio’s interesse hebben in de bouw van een kerncentrale. De motie werd gesteund door Forum voor Democratie en de Kamerleden Krol en Van Haga.

De linkse oppositie stemde tegen. Net als coalitiepartner ChristenUnie vinden zij dat het kernafvalprobleem niet opweegt tegen de mogelijke winst op het gebied van CO2-vermindering. Zij wijzen erop dat wind- en zonne-energie allicht duur zijn, maar wel duurzamer. Ook maken de linkse partijen zich zorgen om de veiligheidsproblemen die kerncentrales met zich meebrengen. De linkse oppositie ziet zich gesteund door diverse wetenschappelijke experts die erop wijzen dat het bouwen van nieuwe centrales helemaal niet rendabel is vanwege de torenhoge bouwkosten. Daarnaast zeggen ze dat het prijsverschil met duurzame energie waarschijnlijk wel fors verschilt tegen de tijd een nieuwe kerncentrale daadwerkelijk operationeel is.

