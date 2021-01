WikiLeaks-oprichter Assange mag niet worden uitgeleverd aan VS

Julian Assange mag niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een Britse rechter bepaald. De rechter ziet uitlevering niet zitten vanwege zorgen over de geestelijke gezondheid van de WikiLeaks-oprichter. De Amerikaanse autoriteiten hebben aangekondigd dat ze tegen de uitspraak in beroep zullen gaan. Assange wordt in de VS verdacht van spionage en het hacken van computers van de overheid.

Baraitser says Assange is at high risk of suicide and that there is a "real risk" he will be detained subject to special administrative measures (SAMs) in US prison, especially because intelligence community is hostile to him — Kevin Gosztola (@kgosztola) January 4, 2021

Volgens Amerikaanse aanklagers heeft de WikiLeaks-oprichter de levens van Amerikaanse informanten in gevaar gebracht door in 2010 en 2011 honderdduizenden documenten over de oorlogen in Irak en Afghanistan en diplomatieke berichten te publiceren. De advocaten van Assange brengen daar tegenin dat WikiLeaks met de publicatie oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen aan het licht bracht.

Assange zit sinds april 2019 vast in een Britse gevangenis. Daarvoor zat hij zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar was hij naartoe gevlucht omdat hij niet uitgeleverd wilde worden aan Zweden wegens een onderzoek naar twee vermeende verkrachtingen.