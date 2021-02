Wild zwijn vlucht in paniek natuurgebied uit wegens hondenbezitters

Zondagmiddag is een door loslopende honden aangevallen wild zwijn het Gelderse dorp Lunteren in gevlucht. Dat verklaart de boswachter van het Luntersche Buurtbosch tegenover Omroep Gelderland:

“Ik heb direct mijn geweer gepakt om hem af te schieten. Een gewond dier kan een gevaar opleveren als die richting de snelweg loopt. De veiligheid van mensen gaat voor alles. (…) Het bos wordt in coronatijd zo druk bezocht en iedereen neemt een hond mee. Die lopen vaak los. Wilde dieren raken dan in paniek en vluchten. Vorige week heb ik een wild zwijn en een ree moeten afschieten die gewond zijn geraakt door een hondenbeet. Mensen zijn welkom in het bos, maar houd honden wel aangelijnd.”

Het dier werd opgemerkt door dorpsbewoners maar is nadien niet meer gezien. De boswachter kondigt aan het opgejaagde dier alsnog af te schieten als het zich weer in het dorp vertoont.

In De Gelderlander vertelt een dorpsbewoner dat het zwijn haar hond aanviel. “Met z’n kop omlaag rende hij op ons af. We konden geen kant op. Het was bizar. Kinderen in de straat hadden het dier al gezien en waren aan het gillen. Het zwijn kwam recht op onze hond af. Alsof het een stier was.” De hond kwam met de schrik vrij, net als de dorpsbewoners.

Zondag was het in natuurgebieden zo druk met wandelaars – al dan niet met honden – dat de autoriteiten ertoe over zijn gegaan enkele terreinen af te sluiten.