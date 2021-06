Wilde beer bijt wandelaar dood in Slowakije

Een 57-jarige man is in de Slowaakse bossen om het leven gebracht door een wilde bruine beer. Het stoffelijk overschot van de man, die een dag eerder was gaan wandelen, werd gevonden in een bos bij het dorp Liptovská Lúžna, 190 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bratislava. Het lichaam vertoonde bijtwonden aan het hoofd, de nek en heupen. Om hem heen werden verse sporen van beren aangetroffen. Autopsie door het forensisch instituut heeft uitgewezen dat de man inderdaad door een beer is gedood. Het is voor het eerst sinds mensenheugenis dat een beer iemand doodt in Slowakije.

In Slowakije leven tussen de 1200 en 1600 bruine beren in het wild, vooral in de bergen in het midden en noorden van het land. De beren zijn beschermd en het Slowaakse ministerie van milieu waarschuwt ervoor dat het ongeluk niet misbruikt mag worden om de bescherming van de natuur te bekritiseren. Beren, wolven en lynxen horen van nature thuis in de EU-lidstaat. Er is een interventieteam paraat dat ingrijpt als er beren zijn die hun schuwheid ten opzichte van mensen verliezen. In dit geval was het team nog niet gewaarschuwd. Het ministerie roept toeristen en wandelaars wel op altijd voorzichtig te zijn in de bossen, schrijft de Frankfurter Allgemeine.

Vier jaar geleden filmde een mountainbiker in Slowakije hoe een beer achter zijn fietsmaatje aanging.

