‘Wilders is de politieke wappie in het parlement’

In de Tweede Kamer startte woensdag het debat over de formatie. Politiek redacteur Peter Kee en Joop eindredacteur keken naar de eerste twee uur en schoven daarna aan in de studio van De Nieuws BV om te praten over wat ze zagen.

Kee vertelt over hoe Wilders Kaag interrumpeerde over haar bereidheid om met de ChristenUnie samen te werken. De PVV-leider stelt dat Kaag de christelijke fractie heeft uitgemaakt voor een ‘roestige auto’. Kaag legt uit dat ze dat nooit zo gezegd heeft en dat die vergelijking slaat op de medische-ethische voorstellen die D66 wil doorvoeren maar tegengehouden worden door de christenen. Voor de partij en vertegenwoordigers zelf heeft ze niets dan lof. “Je ziet dat er weer ruim baan wordt gemaakt voor een coalitie met de ChristenUnie,” duidt Kee.

Van Jole zag het debat met lede ogen aan omdat de PVV-leider tirades tegen alles en iedereen begon en er allerlei zaken probeerde bij te slepen. “Wilders is een politieke wappie. We weten van de virus-wappies hoe ze allerlei onzin verkondigen, Wilders doet dat in het parlement. Het is ook iedere keer hetzelfde. Het gaat nergens over, heeft niks met de formatie te maken. Niemand gaat op hem reageren, dat weet hij. Dus gaat hij steeds uitzinniger dingen roepen, net zo lang tot er iemand weerwoord biedt. En dat moet ook want je kunt het niet onbeantwoord laten. Dan heeft hij zijn momentje. En de media gaan het daar dan over hebben.”

Presentator Patrick Lodiers constateert dat dat nu ook gebeurt. Van Jole zegt dat hij dat dan ook liever niet heeft. Hij memoreert wel dat Hoekstra Wilders een interessante uitspraak weet te ontlokken in de zaak Graus. De CDA-leider wilde weten of Wilders echt het vertrouwen van een PVV-medewerkster heeft geschonden door haar klacht meteen door te spelen aan Graus, die door haar van seksueel wangedrag wordt beschuldigd. Wilders ontkende die handeling niet en noemde het zelfs een interne zaak. “Dat is voor het eerst.”

Daarna gaat Kee in op het verdere verloop van de formatie. “Het gaat nog heel lang duren. En dan hebben we misschien in december een kabinet.”