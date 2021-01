Wilders verzweeg buitenlandse financiering

Net nu de Kamer met steun van de PVV heeft besloten dat de buitenlandse financiering van islamitische instituten verboden moet worden onthult Follow The Money dat PVV-kopstuk Geert Wilders in het geheim grote sommen aan buitenlands geld heeft ontvangen. Opvallend is dat Wilders de standpunten van deze financier heeft opgenomen in zijn verkiezingsgprogramma. Het geld is afkomstig van de polariserende Amerikaan Robert Shillman, tevens een belangrijke financier van Donald Trump. Shilman maakte fortuin in de IT en voert onder meer campagne tegen de opvang van Syrische vluchtelingen in de VS.

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat alle Syriërs die nu nog in Nederland worden opgevangen terug moeten naar huis, of elders hun heil moeten zoeken. Daarmee loopt Wilders precies in de pas met de meningen van de Shillman Fellows die publiceren in het online Frontpage Magazine van het David Horowitz Freedom Center. Een van hen, Daniel Greenfield betoogt onder de kop ‘De Syrische vluchtelingencrisis is niet ons probleem’ dat de VS helemaal geen vluchtelingen uit Syrië op hoeft te nemen. Tenminste niet als het moslims zijn, want dat zijn ‘geen slachtoffers maar daders’. De enige ware vluchtelingen zijn volgens hem christelijk en uitdrukkelijk ‘niet moslim’. Een andere fellow, Raymond Ibrahim, stelt dat moslims niet geaccepteerd moeten worden omdat ze de chaos ontvluchtten ‘die door hun eigen religie, de islam was ontstaan’.

Met de donaties lijkt Shillman het Nederlands debat over discriminatie te willen beïnvloeden. Wilders gebruikte de giften in de rechtszaak waarin hij werd veroordeeld voor zijn discriminerende opmerkingen ten aanzien van Nederlanders van Marokkaanse komaf. De PVV’er werd daarbij wel veroordeeld maar kreeg geen straf opgelegd voor zijn vergrijp.

Wilders, die in het verleden protesteerde tegen particuliere privé-giften aan politici, ontkent de donaties niet maar wil van geen kritiek weten en zegt dat hij nog veel meer steun uit het buitenland heeft ontvangen. De donatie van Shillman heeft hij, in tegenstelling tit wat gebruikelijk is, niet aangemeld in het register van de Tweede Kamer. In 2017 ging het om een bedrag van 176.000 euro, achterhaalde Follow The Money.

Het idee van het geschenkenregister is dat giften aan politici niet kunnen leiden tot belangenverstrengeling. De regels van de Tweede Kamer schrijven voor dat giften van 50 euro of meer binnen een week gemeld moeten worden. Of en wanneer uitzonderingen gemaakt worden voor giften in de privésfeer, blijkt voor interpretatie vatbaar. Hoogleraar Wim Voermans zegt tegen Follow the Money dat Wilders volgens de regels de bijdrage in de advocatenkosten waarschijnlijk had moeten melden. Geert-Jan Knoops, de advocaat van Wilders, wil tegenover de site niet op de zaak reageren vanwege zijn beroepsgeheim.

Shilman financierde ook de extreemrechtse hooligan Brit Tommy Robinson die onder meer wegens financiële fraude is veroordeeld. Wilders steunde Robinson herhaaldelijk en reisde zelfs naar Londen om voor hem te demonstreren. De Amerikaanse financier trok in het verleden ook de aandacht omdat hij een reclame op Times Square betaalde waarin Donald Trump als Superman werd afgebeeld. Trump vergelijkt zichzelf vaak met Superman.

