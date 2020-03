Willem-Alexander biedt excuses aan voor geweld in Indonesië

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië excuses aangeboden voor het “excessieve” Nederlandse geweld na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid in 1945. In 2005 verklaarde ook de minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot al dat Nederland “aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond”.

“In lijn met eerdere verklaringen van de regering wil ik mijn spijt betuigen en verontschuldigingen maken voor het excessieve geweld van de kant van de Nederlanders in die jaren”, verklaarde de koning tijdens een gemeenschappelijke persconferentie met president Joko Widodo. “Ik doe dat in het bewustzijn dat de pijn en het verdriet van de getroffen families tot op de dag van vandaag voelbaar is.”

The Jakarta Post wijst erop dat Willem-Alexanders voorganger, koningin Beatrix, bij haar staatsbezoek in 1995 geen excuses maakte. De toenmalige premier Wim Kok wilde dat niet, omdat Nederland daar volgens hem nog niet klaar voor was. Beatrix noemde het destijds “droevig” dat er “zovelen in deze strijd” waren omgekomen.

Ben Bot prees de “terechte excuses” van Willem-Alexander. De oud-bewindsman spreekt van een “groots en koninklijk gebaar”.