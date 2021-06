Willem Engel koopt stuk grond in Spanje van donaties corona-ontkenners

Sywert van Lienden is bepaald niet de enige die garen heeft gesponnen bij de pandemie. Viruswaanzinnige Willem Engel heeft donaties voor Viruswaarheid gebruikt om op het Spaanse eiland Fuerteventura voor 50.000 euro een stuk grond te kopen.

De transactie kwam aan het licht tijdens een rechtszaak die Engel had aangespannen tegen ING. De bank had eerder dit jaar de rekening van Viruswaarheid geblokkeerd, uit vrees dat de sekteleider nog meer donatiegeld voor privédoeleinden zou gebruiken.

De kortgedingrechter oordeelde dat ING de rekening van Viruswaarheid niet had mogen bevriezen, maar was wel kritisch over de wijze waarop Engel de donaties van corona-ontkenners gebruikte. De Gelderlander meldt: