Windmolen wordt zeearend fataal

Een zeearend, de grootste roofvogel die in Nederland voorkomt, is ten prooi gevallen aan de draaiende wiek van een windmolen in Zeewolde.

Omroep Flevoland meldt:

De zeearend was voorzien van een zender en kon zo gevolgd worden. De vogel had de nacht doorgebracht in een boom aan de rand van de Oostvaardersplassen in Almere. In de vroege ochtend is de zeearend waarschijnlijk gaan vissen in de Grote Plas van de Oostvaardersplassen. Daarna vloog het dier oostwaarts en kwam het in het windmolenpark langs de Roerdomptocht terecht. Daar vond de aanvaring plaats. Uit de sensor die op de zeearend was bevestigd, bleek dat de vogel niet meteen dood was. Het dier heeft nog een uur bewogen. Daarna registreerde de sensor van de zender geen beweging meer en nam de temperatuur snel af.