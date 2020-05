Winkeliers Elburg breken met christelijke zondagsrust om zaak te redden

Ondernemers in het christelijke bolwerk Elburg openen op zondag 31 mei, Eerste Pinksterdag, hun winkel hoewel het plaatsje officieel geen koopzondagen kent. Met deze ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ willen de winkeliers afdwingen dat het lokale bestuur afziet van de verplichte zondagsrust om de verliezen van de coronacrisis te compenseren.

Aanstaande maandag wordt in de Elburgse gemeenteraad het voorstel besproken om de lokale winkeltijdenverordening tijdelijk te verruimen. Een plan van lokale oppositiepartij LEV om gedurende deze zomer de winkels op zondag te openen, buiten kerktijden. Vooruitlopend op de raadsvergadering, hebben de drie grootste partijen in Elburg – ChristenUnie, Algemeen Belang en SGP – al laten weten niets in het plan te zien.

Uit protest hebben 23 winkels in de binnenstad nu besloten om tegen de verordening in te gaan en zondag hun deuren te openen, nog altijd buiten kerktijd. Ondernemer Joop Zwart zegt daarover tegen Omroep Gelderland: ‘We willen een statement maken richting de lokale politiek. Zonder een tijdelijke koopzondag redden we het niet, dan vallen er straks meerdere winkels om.’

De christelijke partijen vinden ondertussen dat de ondernemers genoegen moeten nemen met het steunpakket dat door het kabinet in het leven is geroepen. Joop Zwart laat weten dat dat pakket een lening is en terugbetaald moet worden, ‘en met de huidige omzet gaan we dat allemaal niet redden’.

