Winstgevende multinationals maken zich meester van Britse overheidssteun

Het Duitse chemieconcern BASF toucheert de meeste overheidssteun van de Britse overheid. Onder het beleid van Boris Johnson ontvangt de multinational in het kader van de coronacrisis voor ruim 1,1 miljard euro aan uiterst goedkope leningen. Dat is het hoogste bedrag uit de pot met staatssteun. Er werken bij de acht Britse vestigingen van BASF 834 medewerkers. The Times rekent voor dat het neerkomt op 1,35 miljoen euro staatssteun per werknemer. De chemiereus boekte vorig jaar een nettowinst van ruim 4 miljard euro.

In totaal ontvangen 53 grote bedrijven steun van de overheid, zoals de Duitse farmaceut Bayer, het modeconcern Chanel en de Japanse autofabrikanten Toyota, Nissan en Mitsubishi. Onder de staatssteunontvangers ook veel bedrijven die door hun CO2-uitstoot sterk bijdragen aan het verergeren van de klimaatcrisis. De conservatieve regering had bezworen dat de overheidssteun zou gaan naar een groen herstel van de economie.

Chanel, waar 1600 mensen werken, ontvangt bijna 700 miljoen euro aan steun. Volgens het Franse bedrijf is het geld nodig om de winkels draaiende te houden en zal het geld binnen een jaar terugbetaald worden, schrijft The Guardian.

De Britse steunmaatregelen, die worden uitgevoerd door de Bank of England, lagen al eerder onder vuur vanwege de riante bonussen die de bewuste bedrijven uitdelen aan hun topmensen. Daarom is vorige maand een beperking opgelegd dat de ontvangers geen bonussen of dividend mogen uitkeren zolang ze gebruik maken van staatssteun. Er gaan ook bedragen van honderden miljoenen naar luchtvaartmaatschappijen als EasyJet en Ryanair, samen goed voor meer 1,3 miljard. Beide bedrijven hebben desondanks massa-ontalgen aangekondigd.

Alle bedrijven die een ‘materiële’ bijdrage leveren aan de economie komen voor de steun in aanmerking, ongeacht of het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. Van in totaal 152 bedrijven is de aanvraag goedgekeurd voor een bedrag dat kan oplopen tot meer dan 75 miljard euro.

Greenpeace is woest over de staatssteun aan de vliegmaatschappijen, ook al omdat er geen enkele verplichting tot vergroening van hun bedrijfsvoering aan is gekoppeld. Het bouwbedrijf JCB, eigendom van een miljardairsfamilie die bekend staat als grote donoren aan de Conservatieven, ontvangt ook 700 miljoen euro steun. De aanvraag van Virgin Airways, deels eigendom van de kapitalistische rockster Richard Branson is afgewezen.

cc-foto: Andrew Parsons / No 10 Downing Street