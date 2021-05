Wit-Russisch vliegtuig geweerd uit Frans luchtruim, maakt rechtsomkeert

Frankrijk heeft een passagiersvliegtuig uit Wit-Rusland verboden het luchtruim in te vliegen. De piloot van staatsluchtvaartmaatschappij zou via Polen en Frankrijk naar Spanje vliegen, maar kreeg al in het zuidwesten van Wit-Rusland te horen dat zijn toestel niet welkom was. Hij is daarop teruggekeerd naar Minsk. Dat meldt de NOS.

De piloot was door de luchtverkeersleiding in Warschau gewaarschuwd dat de geplande koers niet gevolgd kon worden, omdat Frankrijk het luchtruim heeft gesloten voor vluchten uit Wit-Rusland. Dat is een reactie op de kaping van een RyanAir-vlucht door de Wit-Russische geheime dienst in opdracht van dictator Loekasjenko. Dat toestel was zondag op weg van Griekenland naar Litouwen, toen het onderschept werd en een gedwongen landing moest maken in Minsk. Daar werd vervolgens een oppositie-journalist gearresteerd.

Deze week kwamen de EU-landen overeen het luchtruim te sluiten voor vliegtuigen uit Wit-Rusland, als onderdeel van een pakket nieuwe sancties tegen dictator Loekasjenko. Die maatregel is officieel nog niet ingegaan, maar verschillende landen hebben vooruitlopend daarop al besloten vluchten te weren. Behalve Frankrijk zijn dat onder andere Litouwen, Letland, Zweden, Finland en Tsjechië.