Witte agenten doen aan etnisch profileren, zetten zwarte collega aan de kant

Charles Ehikioya, die 22 jaar agent is, spant een zaak aan tegen zijn werkgever, de Londense politie, vanwege etnisch profileren. In mei werd hij op weg naar huis door twee collega’s aan de kant gezet. Volgens Ehikioya, die opnames maakte van de actie van de agenten, werd hij aan de kant gezet omdat hij zwart is.

De Londense politie heeft een klacht daarover niet serieus behandeld, meent de agent. Daarom rest de 55-jarige Ehikioya niets anders dan een rechtszaak aanspannen wegens etnisch profileren, zo vertelde hij dinsdag aan het BBC-radioprogramma Today.

Een van de agenten die Ehikioya in mei aan de kant zetten, verklaart dat hij dacht dat hun collega mogelijk door rood was gereden. Ook zou Ehikioya ‘ongebruikelijk’ hebben gereden. De zwarte agent ontkent dat. “Ik geloof dat er sprake was van etnisch profileren en ik heb daar geen verontschuldigingen voor gekregen. Ik heb kinderen en een kleinzoon, en ik zou niet willen dat zij zo werden behandeld.”

cc-foto: Kevin.B