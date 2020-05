Witte vrouw stuurt politie op onschuldige zwarte man af, verliest baan en hond

Een witte vrouw die in New York probeerde de politie op een onschuldige zwarte man af te sturen, betaalt daarvoor een hoge prijs. De video van het incident ging viral op het internet, de vrouw werd door haar werkgever op non-actief gesteld en aangezien op de beelden ook duidelijk werd dat de vrouw erg hardhandig met haar hondje omging, is ook die van haar afgenomen. Inmiddels heeft de vrouw excuses aangeboden en gezegd dat ze het allemaal niet zo bedoeld heeft.

Wat gebeurde er: Amy Cooper liet haar hond van de lijn in het welbekende Central Park. Amateur-vogelaar en wetenschappelijk redacteur Christian Cooper (geen familie), vroeg de vrouw haar hond aan te lijnen om zo niet de andere dieren in het park te storen. Christian Cooper zei daarop dat hij de hond anders hondensnoepjes zou voeren. Want, zo legde hij uit: ‘Ik heb die altijd bij me, want mensen hebben niet graag dat vreemden hun hond snoepjes geven, waardoor ze hun dieren sneller aanlijnen.’ Zich terdege bewust van de situatie waarin hij zich bevond, een zwarte man alleen tegenover een witte vrouw, besloot hij ook de hele confrontatie te filmen. En dat bleek met goede reden.

Amy Cooper dreigt eerst de politie te bellen om hen te zeggen dat ze wordt bedreigd door specifiek een zwarte man. Niet veel later haalt ze haar telefoon tevoorschijn en doet ze precies dat. Daarbij herhaalt ze dat ze bedreigd wordt door een African-American man.

De videobeelden gingen in korte tijd het internet over. Daarbij wezen meerdere mensen erop dat het niet alleen levensgevaarlijk is om in de Verenigde Staten de politie op zwarte mensen af te sturen, maar dat Amy Cooper daarbij ook nog volkomen blind is geweest voor de locatie. Onlangs werd door de hit-documentaire When They See Us het verhaal van de Central Park Five nog eens aan het grote publiek voorgeschoteld, waarbij door een valse verklaring van een witte vrouw en een welwillend racistisch politiekorps, vijf onschuldige jonge zwarte jongens lange tijd achter de tralies verdwijnen.

Nadat de video van Amy Cooper online verscheen, duurde het niet lang voor bekend werd wie zij is. Dat leidde ertoe dat het investeringsbedrijf waar ze werkte besloot haar direct op non-actief te stellen en een verklaring uit te geven dat het bedrijf niets met dergelijk racisme te maken wil hebben. Dinsdag werd ze uiteindelijk ook ontslagen. In de video trekt de vrouw haar hond hardhandig van de grond terwijl hij aan zijn nek aan de riem bungelt. Dat leidde ertoe dat de dierenbescherming eiste dat de hond bij Amy Cooper wordt weggehaald. Amy Cooper heeft haar hond vrijwillig afgestaan aan een dierenasiel zolang de zaak loopt. In een klaagzang op nieuwszender CNN heeft Amy Cooper gezegd dat het haar spijt dat door haar racistische tirade binnen 48 uur haar hele ‘leven is verwoest sinds de video online verscheen’.

Christian Cooper, whom Amy Cooper tried to get killed by the police, is a Harvard graduate, a former Marvel Comics editor and now the senior biomedical editor at Health Science Communications I need the “progressive” left to stop pretending income equality will solve racism. pic.twitter.com/m15UxcIRTL — chris evans (@notcapnamerica) May 26, 2020

Is de video in dit artikel niet te zien? Klik dan hier, of pas je cookie-instellingen aan