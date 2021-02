‘WK voetbal in Qatar kostte al meer dan 6500 arbeidsmigranten het leven’

The Guardian heeft achterhaald dat het in 2022 te houden WK voetbal in Qatar veel meer arbeidsmigranten het leven kost dan tot nu toe bekend was. De Britse krant stelt op basis van eigen onderzoek dat inmiddels meer dan 6500 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka de dood hebben gevonden bij de verwerkelijking van het prestigeproject. Het betekent dat er sinds 2010 gemiddeld 12 arbeiders per week om het leven zijn gekomen. De krant baseert de cijfers op een analyse van de overlijdensstatistieken van de ambassades van de landen van herkomst.

De krant stelt dat het werkelijke dodental nog veel hoger is omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van een aantal landen waarvandaan grote aantallen arbeiders naar Qatar trokken, zoals de Filipijnen en Kenia. Er werken in Qatar zo’n twee miljoen arbeidsmigranten. Van de 2,8 miljoen inwoners bestaat slechts een vijfde deel uit Qatari.

De golfstaat heeft de afgelopen 10 jaar op ongekende schaal bouwprojecten uitgevoerd om het WK te kunnen organiseren. Zo zijn er zeven stadions neergezet maar ook een nieuwe luchthaven, hotels, openbaar vervoer en zelfs een hele nieuwe stad. Al die bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd door bouwvakkers afkomstig uit andere landen. Zij vormen een grootdeel van het leger migranten in de golfstaat. De overlijdensstatistieken maken geen onderscheid naar beroep maar het is uiterst waarschijnlijk dat veel van de overledenen aan de bouwprojecten werkten. De meeste arbeiders zijn jong.

Volgens de officiële cijfers zijn er 37 overlijdensgevallen geweest bij de bouw van de stadions, waarbij het organiserend comité beweert dat 34 daarvan niet met het werk te maken hadden. Volgens deskundigen classificeert het comité zelfs overlijdens die tijdens het werk plaatsvinden, zoals arbeiders die bezwijken, onder de noemer ‘niet-werkgerelateerd’. De meeste doden krijgen de kwalificatie ‘natuurlijke oorzaak’, ook bij overlijden als gevolg van hartkwalen.Nabestaanden krijgen veelal de toedracht niet te horen, noch maken ze kans op compensatie.

De krant schrijft dat er achter de statistieken veel persoonlijke tragedies schuilgaan. Arbeiders komen om door vermijdbare ongevallen als elektrocutie of plegen als gevolg van de omstandigheden zelfmoord. Twee jaar geleden onthulde The Guardian al dat de ongekende hitte in Qatar dodelijk is voor veel arbeiders.

Qatar stelt in een reactie dat de overlijdenscijfers “niet abnormaal hoog zijn” en dat bij de cijfers ook kantoormedewerkers zijn inbegrepen. Bovendien zou er de laatste jaren juist veel verbeterd zijn aan de veiligheidseisen en gezondheidszorg voor migranten. Ook de wereldvoetbalorganisatie Fifa stelt dat de sterftecijfers in verhouding laag zijn.

In de hele EU (450 miljoen inwoners) kwamen er in 2018 gemiddeld 64 mensen per week om het leven als gevolg van arbeidsongevallen. Twintig procent daarvan, 13 per week, vinden plaats in de bouwsector.

cc-foto: jbdodane