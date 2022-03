Woede in Kamer om Kremlin-propaganda Thierry Baudet

Tijdens het Oekraïne-debat in de Tweede Kamer maandag, hebben vrijwel alle partijen de Russische aanval op Oekraïne veroordeeld. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet daarentegen bleef achter oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin staan, tot grote woede van zijn collega-Kamerleden. GroenLinks heeft gevraagd om vertrouwelijke informatie van het kabinet over de oorlog niet meer te delen met Forum voor Democratie en met de PVV.

Baudet toonde zich een geschoold verspreider van Kremlin-propaganda tijdens zijn inbreng in het debat. Zo weigerde hij meermaals de invasie te veroordelen, ontkende hij de soevereiniteit van Oekraïne en wees hij vooral naar het Westen als schuldige. Ook herhaalde Baudet een reeks aan complottheorieën die naast racisme en antisemitisme inmiddels de rode draad van zijn partij vormen. ‘Wartaal’, aldus Jesse Klaver (GroenLinks), en ‘een meeloper van een oorlogsmisdadiger’ aldus Sjoerd Sjoerdsma (D66). De PVV en Van Haga veroordeelden de Russische invasie wel, maar zijn tegen sancties.

Van Haga wil ook dat Nederland neutraal blijft, maar daarin staat hij in de Kamer moederziel alleen. Meerdere partijen, waaronder coalitiepartijen VVD en D66, willen juist dat er meer geld naar defensie gaat. Daarnaast vinden een aantal partijen, met name de linkse oppositie PvdA, GroenLinks en SP, dat de Nederlandse sancties zich uitbreiden naar Russische financiële belangen die via de Amsterdamse Zuidas lopen. GroenLinks wil daarbij ook een boycot van Russisch gas en olie. Minister van Buitenlandse Zaken liet daarop weten open te staan voor een onderzoek, maar zei daarbij dat het van belang is de Europese eenheid te bewaren: ‘Voor Nederland is het iets anders dan voor landen die voor 80 procent afhankelijk zijn van Russisch gas.’

Het debat werd geopend met een verklaring tegen de Russische agressie voorgelezen door Kamervoorzitter Vera Bergkamp, met aan haar zijde de Oekraïense ambassadeur. Voorafgaand hieraan begroetten alle Kamerleden de ambassadeur, met uitzondering van die van PVV en Forum voor Democratie. Zij bleven demonstratief zitten.

Update 17.50 uur:

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van GroenLinks om onderzoek te doen naar mogelijke financiering van politieke partijen en politici in Nederland met Russisch geld. Dat meldt Zembla. Aanleiding voor het onderzoek zijn de pro-Russische uitlatingen van onder meer Baudet:

Al in 2020 toonde Zembla aan dat er zeer nauwe, schimmige banden bestaan tussen de Forum-leider en het Kremlin. Baudet was ook al in het vizier gekomen van de Amerikaanse inlichtingendiensten die hem ‘een schakel in een Russische propaganda-oorlog’ noemden.

Zondag waarschuwde eurocommissaris Frans Timmermans bij Buitenhof voor de politieke aanhangers van oorlogsmisdadiger Poetin in Europa. ‘We zullen veel meer aandacht moeten schenken aan hoe we onze vrijheid moeten beschermen,’ aldus Timmermans. ‘Zowel tegen de autocraat uit Moskou, als tegen zijn tovenaarsleerlingen die ook actief zijn in onze landen. Ik hoop dat hun kiezers nu in de gaten hebben met wie ze van doen hebben.’